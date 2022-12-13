высказался о погоне за рекордом .

Капитан идет на 3-м месте по голам в истории (797), уступая лишь Уэйну Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

«Я еще далеко. Очевидно, что если бы не было локаута [в сезоне-2012/13], если бы не было пандемии, может быть, я был бы сейчас ближе, но что есть, то есть.

Я постараюсь сделать все возможное, чтобы приблизиться к этому [рекорду].

Если у меня получится, я сделаю это. Если нет, я думаю, что это будет тоже довольно большое число», – сказал Овечкин.