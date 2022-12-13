Леонсис об Овечкине и рекорде Гретцки: «Он знает, как сделать все правильно. Не хочет играть в 3-м звене, но просто прописаться в большинстве и забивать»
Тед Леонсис сказал, что Александр Овечкин хочет побить рекорд Гретцки правильно.
Капитан «Вашингтона» идет на 3-м месте по голам в истории НХЛ (797), уступая лишь Уэйну Гретцки (894) и Горди Хоу (801).
«Он очень хорошо знает, как сделать все правильно.
Алекс сказал: «Я не хочу быть игроком третьего звена и выходить на лед на 8-10 минут, но просто прописаться в большинстве и забивать свои голы. Это не то, чего я хочу. Пообещайте мне, что команда будет конкурентоспособной».
Он, в свою очередь, пообещал быть в форме и не зацикливаться на рекордах, а думать о том, чтобы выиграть еще один Кубок Стэнли», – сказал владелец «столичных».
При этом, по его словам, стороны согласились, что если «Вашингтон» останется конкурентоспособным, то Овечкину будет проще забивать и иметь моменты в большинстве, а также не сталкиваться со сложными задачами при игре в обороне.
В июле 2021 года Овечкин подписал контракт с «Вашингтоном» на 5 лет со средней зарплатой 9,5 миллиона долларов.
«Вашингтон» не начнет перестройку, пока Овечкин идет на рекорд Гретцки. Леонсис сказал, что распродажи не будет
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