Леонсис об Овечкине и рекорде Гретцки: «Он знает, как сделать все правильно. Не хочет играть в 3-м звене, но просто прописаться в большинстве и забивать»

сказал, что хочет побить рекорд Гретцки правильно.

Капитан «Вашингтона» идет на 3-м месте по голам в истории (797), уступая лишь Уэйну Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

«Он очень хорошо знает, как сделать все правильно.

Алекс сказал: «Я не хочу быть игроком третьего звена и выходить на лед на 8-10 минут, но просто прописаться в большинстве и забивать свои голы. Это не то, чего я хочу. Пообещайте мне, что команда будет конкурентоспособной».

Он, в свою очередь, пообещал быть в форме и не зацикливаться на рекордах, а думать о том, чтобы выиграть еще один Кубок Стэнли», – сказал владелец «столичных».

При этом, по его словам, стороны согласились, что если «Вашингтон» останется конкурентоспособным, то Овечкину будет проще забивать и иметь моменты в большинстве, а также не сталкиваться со сложными задачами при игре в обороне.

В июле 2021 года Овечкин подписал контракт с «Вашингтоном» на 5 лет со средней зарплатой 9,5 миллиона долларов.

«Вашингтон» не начнет перестройку, пока Овечкин идет на рекорд Гретцки. Леонсис сказал, что распродажи не будет