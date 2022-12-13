Юрий Новиков: «Голы Овечкина – это вопрос России. Они выходят за рамки спорта и в хорошем плане переходят в политическую плоскость»

высказался о голах в пустые ворота.

«Голы Овечкина – это вопрос России, потому что они выходят за рамки спорта и в хорошем плане переходят в политическую плоскость. Интрига, которую держит Овечкин, нужна не только ему самому. Она обсуждается болельщиками во всем мире.

Я еще застал те времена, когда перед матчами у турнирных таблиц, вывешенных у стадионов, собирались на вид чудные болельщики и обсуждали, какая из команд сильнее. Волшебная сила хоккея и Овечкина в том, что он создает интригу, которая вовлекает людей в обсуждения и переживания, снижая отрицательный тонус, который сегодня существует в обществе.

Всем сейчас нелегко, и Овечкин помогает нам погрузиться в другую атмосферу. Тысячи людей обсуждают и считают его шайбы. И это очень хорошо, это мирный соревновательный процесс.

То, что тренер выпускает его, когда соперник снимает вратаря, это хорошо. Пару лет назад «Вашингтон» играл в плей-офф и выигрывал в одну шайбу. На последней минуте соперник снял вратаря, и кто-то из игроков «Кэпиталс» не попал в пустые ворота. Вбрасывание назначили в зоне «Вашингтона», соперник его выиграл, забил и выиграл матч. Был проигран матч и вся серия вместе с ним. Вот что такое – бросок в пустые ворота!

Последние голы Овечкина – это следствие того, что и его команда заставила соперника снять вратаря. Это следствие драматургии всей игры. Соперник вынужден был это сделать, чтобы спасти игру, а тренер выпустил сильнейших игроков. Надо заставить соперника оказаться в этой ситуации», – заявил заслуженный тренер России.