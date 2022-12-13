Трямкин об «Автомобилисте» при Питерсе: «Почему-то постоянно бежали вперед. Он хотел, чтобы мы все время прессинговали»

поделился воспоминаниями о работе с тренером .

– Можете объяснить, почему при Питерсе у «Автомобилиста» были слабые результаты?

– Я про Билла никогда не говорил плохо и не хочу его критиковать. Если попытаться объяснить, то мне кажется, что Билл маленько не до конца понял…

– В ментальность российскую не вписался?

– Типа того. Тем не менее в целом как о профессионале ничего плохого о нем не могу сказать. Достаточно неплохой специалист.

Мы пытались играть в постоянное давление. Но все равно другие команды же не дураки: они готовятся к матчам с нами, смотрят нашу игру. Бывало, что у нас двоих-троих игроков режут одной передачей. Или мы в зону зашли, в дальний борт бросили – наш нападающий только туда рванул, а уже идет на нас контратака.

Непонятно нам было то, что почему-то постоянно бежали, бежали, бежали вперед. Питерс хотел, чтобы мы постоянно прессинговали. Но человек – живое существо, у него не будет постоянно столько сил. Должны были быть какие-то видоизменения.

– При Заварухине по-другому?

– Да, у нас присутствует баланс. Мы вроде идем вперед, а вроде и все на местах, – сказал защитник .