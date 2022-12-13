Трямкин о лидерстве «Автомобилиста» на Востоке: «У нас собралась команда мужиков. Все бьются друг за друга»

высказался о лидерстве «Автомобилиста» на Востоке Фонбет Чемпионата КХЛ.

— За счет чего «Автомобилист» сейчас лидирует в Восточной конференции КХЛ?

— Скорее всего, присутствует какая-то система, которой мы придерживаемся, не особо выходя за ее рамки. В этом сезоне у нас собралась хорошая команда. Хорошая в том плане, что команда мужиков. Все бьются друг за друга, в обиду не дают и защищают. В целом все за счет игровой дисциплины и нашего единства.

— У вас ведь при этом не сильно поменялся состав по сравнению с прошлым сезоном, когда вы не смогли выйти в плей-офф.

— Сказалось, что пришел новый тренер. Точнее, как пришел… Заварухин был в штабе Питерса в прошлом сезоне, потом возглавил команду в концовке. Во время подготовки к нынешнему чемпионату он внес свои коррективы в игру. У нас поменялась игра даже по сравнению с тем, как мы при нем играли концовку прошлой регулярки.

Не хочу подробно распространяться о деталях, но у нас команда очень работоспособна. И тренер сделал из нее единый кулак, единый механизм. Даже если кто-то из пацанов вылетает из-за травм, тренеры что-то меняют, но общий рисунок игры все равно сохраняется. Есть нормальное единение в команде. Мы как семья, – сказал защитник .