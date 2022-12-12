Хорват отклонил лучшее предложение «Ванкувера» о новом контракте. Капитана команды могут обменять

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«Ванкувер» вынужден искать обмен для лучшего снайпера команды.

27-летний нападающий Бо Хорват ответил отказом на лучшее предложение «Кэнакс» о продлении контракта, сообщил журналист Рик Даливаль.

Это решение со стороны хоккеиста может привести к тому, что «Ванкувер» постарается обменять игрока.

Хорват является капитаном команды. Он проводит контрактный год – его договор с зарплатой 5,5 миллиона долларов истекает после завершения нынешнего сезона.

Канадец набрал 29 (20+9) очков в 28 матчах текущего регулярного чемпионата и занимает второе место в списке бомбардиров «Ванкувера», уступая только Элиасу Петтерссону.

Хорват выступает за «Кэнакс» с сезона-2014/15.

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