Капитан «Ванкувера» Хорват – 3-й игрок с 20 шайбами в сезоне НХЛ. На счету Робертсона 23 гола, Макдэвида – 22

Капитан Бо Хорват – 3-й игрок в сезоне с 20 шайбами.

27-летний игрок отличился в матче регулярного чемпионата с «Монреалем» (7:6 ОТ).

В 26 матчах на его счету стало 27 (20+7) очков. Хорват идет на 3-м месте в гонке снайперов.

Впереди только Джейсон Робертсон из «Далласа» (23 шайбы в 25 играх) и из «Эдмонтона» (22 шайбы в 26 играх).

В топ-5 также входят («Эдмонтон», 17 шайб в 26 играх) и («Бостон», 17 шайб в 24 играх).

Отметим, что этот сезон – последний по текущему контракту Хорвата c кэпхитом 5,5 миллиона долларов. Летом он может стать неограниченно свободным агентом.

Фридман о переговорах Хорвата с «Ванкувером»: «Многие говорят о тупике. Тот, кто думает, что его новый кэпхит начнется с цифры 6, находится в мире грез»