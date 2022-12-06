Капитан «Ванкувера» Хорват – 3-й игрок с 20 шайбами в сезоне НХЛ. На счету Робертсона 23 гола, Макдэвида – 22
Капитан «Ванкувера» Бо Хорват – 3-й игрок в сезоне НХЛ с 20 шайбами.
27-летний игрок отличился в матче регулярного чемпионата с «Монреалем» (7:6 ОТ).
В 26 матчах на его счету стало 27 (20+7) очков. Хорват идет на 3-м месте в гонке снайперов.
Впереди только Джейсон Робертсон из «Далласа» (23 шайбы в 25 играх) и Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (22 шайбы в 26 играх).
В топ-5 также входят Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 17 шайб в 26 играх) и Давид Пастрняк («Бостон», 17 шайб в 24 играх).
Отметим, что этот сезон – последний по текущему контракту Хорвата c кэпхитом 5,5 миллиона долларов. Летом он может стать неограниченно свободным агентом.
Фридман о переговорах Хорвата с «Ванкувером»: «Многие говорят о тупике. Тот, кто думает, что его новый кэпхит начнется с цифры 6, находится в мире грез»
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