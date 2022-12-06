Капитан «Ванкувера» Хорват – 3-й игрок с 20 шайбами в сезоне НХЛ. На счету Робертсона 23 гола, Макдэвида – 22

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Капитан «Ванкувера» Бо Хорват – 3-й игрок в сезоне НХЛ с 20 шайбами.

27-летний игрок отличился в матче регулярного чемпионата с «Монреалем» (7:6 ОТ). 

В 26 матчах на его счету стало 27 (20+7) очков. Хорват идет на 3-м месте в гонке снайперов.

Впереди только Джейсон Робертсон из «Далласа» (23 шайбы в 25 играх) и Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (22 шайбы в 26 играх). 

В топ-5 также входят Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 17 шайб в 26 играх) и Давид Пастрняк («Бостон», 17 шайб в 24 играх). 

Отметим, что этот сезон – последний по текущему контракту Хорвата c кэпхитом 5,5 миллиона долларов. Летом он может стать неограниченно свободным агентом. 

Фридман о переговорах Хорвата с «Ванкувером»: «Многие говорят о тупике. Тот, кто думает, что его новый кэпхит начнется с цифры 6, находится в мире грез»

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