Владислав Третьяк: «В Челябинске хоккейный бум, рассматриваем проведение игры сборной России. Благодарен губернатору за опеку национального вида спорта»

В Челябинске могут провести матч сборной России по хоккею.

Об этом сообщил президент Федерации хоккея России по итогам встречи с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

«Челябинск – один из самых славных хоккейных регионов нашей страны. На протяжении десятилетий уральская земля воспитывает высококлассных игроков, звезд отечественного чемпионата, лидеров национальной сборной. Очень сильна и челябинская тренерская школа.

Руководство региона предпринимает большие усилия для сохранения великих хоккейных традиций и дальнейшего движения вперед.

Наша встреча с Алексеем Леонидовичем получилась очень плодотворной, мы обсудили все вопросы, связанные с развитием челябинского хоккея, взаимодействием региона с Федерацией.

Одной из тем нашей беседы стала перспектива проведения домашнего матча сборной России в Челябинске. Уральцы точно заслужили возможность посмотреть на игру сборной вживую. Рассматриваем город как один из кандидатов.

Для хоккеистов в Челябинске созданы великолепные возможности. Губернатор опекает не только главную команду, но и систему детско-юношеского хоккея.

Алексей Леонидович показал, в каких условиях тренируются и играют воспитанники академии : два льда, отличный спортзал, инвентарь для разнообразных занятий. Великолепное впечатление оставила и домашняя арена клуба.

В Челябинске – хоккейный бум, и я благодарен губернатору за опеку нашего национального вида спорта. Массовость и популярность хоккея в регионах – одно из необходимых условий развития нашей отрасли.

оказывает всестороннюю поддержку этому процессу. Мы продолжим помогать челябинскому хоккею», – сказал Третьяк.