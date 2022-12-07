Щитов о лимите в КХЛ: «Не вижу в работе Третьяка ничего хорошего для хоккея – все только на ухудшение. Лучше было бы, будь лига независима от ФХР»

раскритиковал после сокращения лимита на легионеров в КХЛ.

Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

– Пять легионеров – это было оптимальное количество. И я не вижу смысла сокращать лимит.

Качественных иностранцев сейчас могут позволить себе только несколько клубов. Почти никто из легионеров не едет в КХЛ. Поэтому зачем еще ужесточать? Лично я против такого решения.

И так одна молодежь играет, а хоккей у нас становится неинтересным, незрелищным. Уровень опустился, и сейчас станет еще ниже.

Было бы лучше, если КХЛ была бы независимой от , потому что Федерация проталкивает такие решения. Не вижу в работе, идеях и начинаниях Владислава Третьяка абсолютно ничего хорошего для развития хоккея. Все идет только на ухудшение.

– Третьяк говорит, что места легионеров займут наши талантливые игроки.

– Посмотрите на «Сочи» – молодая команда. Играет на уровне ВХЛ, и то не топ-клубов. И так уже все омолодили, а мастерства у игроков нет.

До этого еще Третьяк сократил количество возрастных хоккеистов, сделав первый шаг к убийству хоккея. С нового сезона будут вводить дополнительных лимитчиков, чтобы по блату еще играли. Так что будем деградировать со временем.

То, что Третьяк говорит, – это для простых обывателей, которые с хоккеем знакомы понаслышке, – заявил бывший защитник клубов КХЛ.

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