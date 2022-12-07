Щитов о лимите в КХЛ: «Не вижу в работе Третьяка ничего хорошего для хоккея – все только на ухудшение. Лучше было бы, будь лига независима от ФХР»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Никита Щитов Владислав Третьяк КХЛ лимит на легионеров Хоккей

Никита Щитов раскритиковал Владислава Третьяка после сокращения лимита на легионеров в КХЛ.

Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

– Пять легионеров – это было оптимальное количество. И я не вижу смысла сокращать лимит.

Качественных иностранцев сейчас могут позволить себе только несколько клубов. Почти никто из легионеров не едет в КХЛ. Поэтому зачем еще ужесточать? Лично я против такого решения.

И так одна молодежь играет, а хоккей у нас становится неинтересным, незрелищным. Уровень опустился, и сейчас станет еще ниже.

Было бы лучше, если КХЛ была бы независимой от ФХР, потому что Федерация проталкивает такие решения. Не вижу в работе, идеях и начинаниях Владислава Третьяка абсолютно ничего хорошего для развития хоккея. Все идет только на ухудшение.

– Третьяк говорит, что места легионеров займут наши талантливые игроки.

– Посмотрите на «Сочи» – молодая команда. Играет на уровне ВХЛ, и то не топ-клубов. И так уже все омолодили, а мастерства у игроков нет.

До этого еще Третьяк сократил количество возрастных хоккеистов, сделав первый шаг к убийству хоккея. С нового сезона будут вводить дополнительных лимитчиков, чтобы по блату еще играли. Так что будем деградировать со временем.

То, что Третьяк говорит, – это для простых обывателей, которые с хоккеем знакомы понаслышке, – заявил бывший защитник клубов КХЛ.

КХЛ нагнули: Минспорт утвердил лимит в 3 легионера. Конкуренция станет меньше, а разрыв между бедными и богатыми – больше

Опрос

Нужен ли в КХЛ лимит на легионеров?
3903 голосa
Да
12%
Владислав Третьяк
Нет
88%
КХЛ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные