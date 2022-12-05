Третьяк открыл каток в селе Забалуйка: «Уже 30-я из тех, которую я подарил региону. Хочу, чтобы наша молодежь была сильной, патриотичной»
Владислав Третьяк открыл новую хоккейную коробку в Ульяновской области.
Объект был установлен в селе Забалуйка в рамках благотворительной программы фонда «Международная спортивная академия Владислава Третьяка».
Также в ходе визита президент Федерации хоккея России проинспектировал физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Инза.
«В этом году Всероссийский день хоккея совпал со 100-летием великого игрока, легендарного Всеволода Боброва. Это был блестящий мастер, настоящий чемпион и человек, влюбленный в спорт. Молодое поколение должно брать пример с Боброва во всем: и в стремлении к вершинам, и в увлеченности спортом, активным образом жизни
А наша обязанность – создать условия для занятий хоккеем. В том числе массовым хоккеем на открытом воздухе. Мы прикладываем много усилий, чтобы в стране с каждым годом было все больше новых спортивных объектов. В Ульяновской области они появляются не только в городах и районных центрах, но и в небольших селах.
Хоккейная коробка в селе Забалуйка – уже тридцатая из тех, которую я сумел подарить региону. Очень рад, что у жителей появятся новые возможности. Раньше мы даже не мечтали тренироваться в таких условиях.
Я желаю всем успехов, крепкого здоровья. И хочу, чтобы наша молодежь была сильной, бодрой, патриотичной, готовой к любым вызовам и свершениям», – сказал Третьяк.
Третьяк каждый год говорит, что в России не хватает катков. Обычно так он объясняет поражения сборной
Фото: fhr.ru
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