Третьяк открыл каток в селе Забалуйка: «Уже 30-я из тех, которую я подарил региону. Хочу, чтобы наша молодежь была сильной, патриотичной»

открыл новую хоккейную коробку в Ульяновской области.

Объект был установлен в селе Забалуйка в рамках благотворительной программы фонда «Международная спортивная академия Владислава Третьяка».

Также в ходе визита президент проинспектировал физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Инза.

«В этом году Всероссийский день хоккея совпал со 100-летием великого игрока, легендарного Всеволода Боброва. Это был блестящий мастер, настоящий чемпион и человек, влюбленный в спорт. Молодое поколение должно брать пример с Боброва во всем: и в стремлении к вершинам, и в увлеченности спортом, активным образом жизни

А наша обязанность – создать условия для занятий хоккеем. В том числе массовым хоккеем на открытом воздухе. Мы прикладываем много усилий, чтобы в стране с каждым годом было все больше новых спортивных объектов. В Ульяновской области они появляются не только в городах и районных центрах, но и в небольших селах.

Хоккейная коробка в селе Забалуйка – уже тридцатая из тех, которую я сумел подарить региону. Очень рад, что у жителей появятся новые возможности. Раньше мы даже не мечтали тренироваться в таких условиях.

Я желаю всем успехов, крепкого здоровья. И хочу, чтобы наша молодежь была сильной, бодрой, патриотичной, готовой к любым вызовам и свершениям», – сказал Третьяк.

Третьяк каждый год говорит, что в России не хватает катков. Обычно так он объясняет поражения сборной

Фото: fhr.ru