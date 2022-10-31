Третьяк открыл каток в Свердловской области: «Когда я был маленький, то о таком даже не мечтал. Хочу, чтобы ребята любили нашу великую страну»

поучаствовал в открытии хоккейной коробки в Свердловской области.

«Создание условий для массовых занятий хоккеем, развитие инфраструктуры – это один из приоритетов в работе Федерации.

Я очень рад, что у нас есть великолепные партнеры, которые оказывают бесценную помощь делу развития нашего любимого вида спорта.

Строительство новых катков – благородное дело. И я счастлив, что мы совместно с «Лигой Ставок» и фондом «Созвездие Добра» подарили прекрасный каток детям Свердловской области.

Когда я перерезал ленточку и видел счастливые глаза мальчишек – на душе был праздник. Коробка и вправду великолепная. Когда я был маленький, то о таком даже не мечтал. Мы тренировались в более скромных условиях, не зная, что делаем первые шаги на пути к званию чемпионов мира.

Очень надеюсь, что на новом катке также будут расти и мужать будущие чемпионы, будущие победители.

Летом на площадке можно играть в футбол, баскетбол, а зимой – заниматься нашим любимым видом спорта. Настоящая многофункциональная площадка.

Поддерживая детей и подростков, мы все работаем во имя будущего. Потому что человек, привыкший к занятиям спортом, крепок не только телом, но и духом.

Хочу, чтобы ребята из Свердловской области были здоровыми, целеустремленными, умели добиваться результата. И, конечно, ценили партнера по команде, ценили своих наставников и любили нашу великую страну», – сказал президент .

Фото: официальный сайт ФХР