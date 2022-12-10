Никита Щитов: «Уважаемому Третьяку надо заняться детским хоккеем – там кошмар что творится. Очень дорогая форма, нужно убрать блатных»

высказался о том, как улучшить качество хоккея в России.

– Что нужно сделать, чтобы уровень хоккея поднялся?

– Недавно в КХЛ уменьшили лимит на легионеров. Я считаю, что эти ограничения не нужны. Иностранцы сейчас почти не едут в КХЛ, но если бы менеджмент какого-то клуба нашел бы пять классных игроков, то почему нет? Наши ребята могли бы перенимать опыт у иностранцев.

Когда ты находишься в команде с сильным игроком, то учишься у них. Сейчас очень плотно надо воспитывать свою молодежь. Чтобы у нас появились звезды, нашему уважаемому функционеру Третьяку, надо заняться детским хоккеем.

В школах у нас нет единой программы развития игроков – сколько и в каком возрасте должно быть тренировок, турниров. Нужно качественно воспитывать тренерский резерв, многие банально не имеют специального образования.

Я читал программу «Красная Машина», она интересная, там много правильных вещей.

В стране есть отдельно взятые академии, но единого целого нет. Этим должен заниматься Третьяк, однако его работы не видно.

Также плохо работает скаутинг. В НХЛ посмотрите, как мониторят игроков, какие там программы. Надо брать из-за рубежа все самое лучшее.

А у нас много ребят остается без внимания, и хоккей стал очень недоступным – очень дорогая форма, не все могут ее потянуть. Обязательно нужно убрать блатных. Третьяк должен этим всем заниматься.

Станет больше звезд, если у нас займутся хоккеем изнутри и наладят систему подготовки.

Детский хоккей у нас упустили, там кошмар что творится – любой родитель это скажет. Нашим чиновникам нужно смотреть в эту сторону, иначе ситуация станет катастрофической, – сказал бывший защитник клубов .