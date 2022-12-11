Федоров о составе сборной России на Кубок Первого канала: «Мы отталкивались от взгляда в будущее. Развиваем хоккей, психологию команды»

высказался о составе сборной России на Кубок Первого канала.

«Сергей Викторович [Гончар] прилетит. Думаю, это будет отличная атмосфера. Мы постараемся дать ребятам все необходимые инструменты для хорошей игры. Я считаю, что будет здорово еще раз увидеться, вместе поработать.

Да, турнир не состоит из 4-5 игр, нет Европы, тех же канадцев из Европы не будет. Тем не менее для нас этот турнир важен. Мы смотрим в будущее.

Мы вызываем тех ребят, которые, может, первый раз в национальной команде. И они принесут энергию. Мы должны плодотворно это время провести. И игроки, и тренеры работают. Мы серьезно подходим к этому.

У нас тот же штаб, что и на Олимпиаде. А как вы думаете? Это большая честь, это национальная команда. Я не думаю, что мы ребятам будем многое объяснять. Думаю, они приедут с отличным настроением и проведут две тренировки и две игры на высоком уровне. Плюс наши болельщики будут нас поддерживать.

Важно ли было сохранить в составе на Кубок Первого канала преемственность с Олимпиады? Это точно важно. Но мы отталкивались от взгляда в будущее. Не знаю, сколько лет. Мы не загадываем. Но мы понимаем, что этот опыт для ребят, которые первый раз попали, или для молодых ребят, которые уже бывали в такой ситуации, поможет в будущем.

Мы развиваем хоккей, сборную, психологию первой национальной команды. Это правильно, я считаю, это большая ответственность, и мы это прекрасно понимаем», – сказал тренер сборной России и главный тренер .

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря в Москве. В турнире примут участие сборные России, Беларуси и Казахстана.

Нестеров, Воронков, Никишин и Грицюк вошли в состав сборной России на Кубок Первого канала