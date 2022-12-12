Вратарь Пругова о тренировке с Овечкиным: «Предложила ему бросить из офиса. Он сказал: «Ты что, если я брошу, сломаю тебе руку»

Анна Пругова поделилась воспоминаниями о тренировке с Александром Овечкиным.

– Вы же тренировались с Александром Овечкиным. Он в шутку говорил, что отбил бы вам руку, если бы бросил из своего офиса. Как думаете, его бросок действительно такой сильный?

– Я и предложила ему бросить из своего офиса. На что Александр сказал: «Ты что, если я брошу, то сломаю тебе руку». Конечно, он переживал за меня. Мне бы очень хотелось ощутить силу его броска, но тогда я не была настолько готова.

Меня отправили в Новогорск. Сказали, что полечу отдельно на самолете. А вратари вечно страдают от перегруза багажа. Мне сказали, что будут снимать проморолик, и я часть амуниции отдала девчонкам. Оставила специальные наколенники и ошейник.

Подвигаться на камеру можно, но когда человек мирового класса начинает бросать, ты думаешь: «Так, надо аккуратнее». И когда Александр сказал, что не будет бросать, я и не стала особо настаивать, – сказала вратарь уфимской «Агидели».