Савиков о Гришине в «Спартаке»: «Стали играть в более атакующий хоккей. Тренировочный процесс классный»
Егор Савиков высказался о работе под руководством тренера Игоря Гришина.
– Что нового привнес Игорь Гришин, который пошел на повышение из клубной вертикали?
– Многое изменилось. Другие тренировки, другие упражнения. Стали играть в более атакующий хоккей. Стало больше игры с шайбой, чаще угрожаем воротам.
Еще, может быть, Гришин привнес больше уверенности. Отсюда стало больше моментов и голов. Тренировочный процесс классный. Переносим его на игру: одна победа, другая – и уже совсем другой настрой и голова легкая.
– А вы сами как-то поменялись с приходом Игоря Владимировича?
– Есть индивидуальные беседы, разговариваем. Но принципиально я не поменялся. Играю в свой хоккей с акцентом на атаку, приятно, что доверяют, – сказал защитник «Спартака».
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