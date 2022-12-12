Савиков о Гришине в «Спартаке»: «Стали играть в более атакующий хоккей. Тренировочный процесс классный»

высказался о работе под руководством тренера Игоря Гришина.

– Что нового привнес Игорь Гришин, который пошел на повышение из клубной вертикали?

– Многое изменилось. Другие тренировки, другие упражнения. Стали играть в более атакующий хоккей. Стало больше игры с шайбой, чаще угрожаем воротам.

Еще, может быть, Гришин привнес больше уверенности. Отсюда стало больше моментов и голов. Тренировочный процесс классный. Переносим его на игру: одна победа, другая – и уже совсем другой настрой и голова легкая.

– А вы сами как-то поменялись с приходом Игоря Владимировича?

– Есть индивидуальные беседы, разговариваем. Но принципиально я не поменялся. Играю в свой хоккей с акцентом на атаку, приятно, что доверяют, – сказал защитник .