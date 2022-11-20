Локтионов о Гришине: «В «Спартаке» все кардинально поменялось с ног на голову. Думаю, в КХЛ так никто не тренируется, стало очень много игровых упражнений»

прокомментировал победу в матче против (2:1).

– Каково играть в 13:00, сложнее ли физиологически? Какие были особенности в подготовке к «Локомотиву»?

– Да нет, не сложно. Когда я играл в Америке, там это практикуется. Воскресные игры – в час дня в НХЛ или АХЛ. Нормально и для болельщиков, и для нас – пораньше закончили, побольше времени с семьей провели.

Подготовка? Мы больше отдыхали. Была тренировка вчера в 12. Получилось, что были сутки на восстановление.

– Обе команды потерпели поражения в предыдущем туре. Именно этим можно объяснить такую безголевую игру или причина в другом?

– В другом. «Локомотив» – хорошая команда с работающей системой Никитина – строго играть в обороне. Поэтому так мало было голов.

– Ваш комментарий по матчу. Что стало определяющим в игре?

– Дотерпели, выигрывали шайбу у них в зоне. От этого сложился момент – забили.

– Какие игровые особенности у «Локомотива» и насколько трудно было играть против них без четырех травмированных защитников основного состава?

– Да нет, было нормально. Молодежи доверяют. Она очень прилично себя проявляет. Может, чего-то не хватало до этого. Савиков влился, Егоров хорошо играет, не стесняется. Хайруллин выходит на новый уровень.

– Как изменился «Спартак» с приходом Игоря Гришина? Чем отличается его система игры от Бориса Миронова?

– У нас все кардинально поменялось с ног на голову. Больше поменялся тренировочный процесс. Думаю, в лиге так никто не тренируется, у нас стало очень много игровых упражнений. Что делаем на тренировке, то от нас и требуют: быстрая короткая передача, меньше закатываться, не бояться обыгрывать, – сказал нападающий .