Локтионов о Гришине: «В «Спартаке» все кардинально поменялось с ног на голову. Думаю, в КХЛ так никто не тренируется, стало очень много игровых упражнений»
Андрей Локтионов прокомментировал победу в матче против «Локомотива» (2:1).
– Каково играть в 13:00, сложнее ли физиологически? Какие были особенности в подготовке к «Локомотиву»?
– Да нет, не сложно. Когда я играл в Америке, там это практикуется. Воскресные игры – в час дня в НХЛ или АХЛ. Нормально и для болельщиков, и для нас – пораньше закончили, побольше времени с семьей провели.
Подготовка? Мы больше отдыхали. Была тренировка вчера в 12. Получилось, что были сутки на восстановление.
– Обе команды потерпели поражения в предыдущем туре. Именно этим можно объяснить такую безголевую игру или причина в другом?
– В другом. «Локомотив» – хорошая команда с работающей системой Никитина – строго играть в обороне. Поэтому так мало было голов.
– Ваш комментарий по матчу. Что стало определяющим в игре?
– Дотерпели, выигрывали шайбу у них в зоне. От этого сложился момент – забили.
– Какие игровые особенности у «Локомотива» и насколько трудно было играть против них без четырех травмированных защитников основного состава?
– Да нет, было нормально. Молодежи доверяют. Она очень прилично себя проявляет. Может, чего-то не хватало до этого. Савиков влился, Егоров хорошо играет, не стесняется. Хайруллин выходит на новый уровень.
– Как изменился «Спартак» с приходом Игоря Гришина? Чем отличается его система игры от Бориса Миронова?
– У нас все кардинально поменялось с ног на голову. Больше поменялся тренировочный процесс. Думаю, в лиге так никто не тренируется, у нас стало очень много игровых упражнений. Что делаем на тренировке, то от нас и требуют: быстрая короткая передача, меньше закатываться, не бояться обыгрывать, – сказал нападающий «Спартака».
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