«Колорадо» прервал серию из 4 поражений, одолев «Сент-Луис» (3:2 ОТ). «Эвеланш» идут 3-ми в своем дивизионе

одержал волевую победу над «Сент-Луисом» (3:2 ОТ).

К 60-й минуте «Эвеланш» проигрывали 2:3, но за 9 секунд до конца 3-го периода сравнял счет, а на 29-й секунде овертайме он же забил победный гол.

Всего в этой игре на его счету три заброшенных шайбы.

«Колорадо» прервал серию из 4 поражений и после 26 матчей с 30 очками занимает в Центральном дивизионе третье место.