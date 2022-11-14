Рантанен стал 1-й звездой недели НХЛ, Улльмарк – 2-й, Фокс – 3-й

объявила фамилии трех звезд очередной недели регулярного чемпионата.

Первое место досталось нападающему , набравшему 7 (3+4) очков за два матча – против «Нэшвилла» (5:3) и «Каролины» (4:1). Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Вторую позицию занял вратарь Линус Улльмарк. 29-летний швед отразил 85 из 89 бросков в течение трех матчей: против «Сент-Луиса» (3:1), «Калгари» (3:1) и «Ванкувера» (5:2). Детальнее посмотреть его статистику можно здесь.

Третьей звездой стал защитник Адам Фокс, у которого 8 (2+6) очков в четырех встречах – с «Айлендерс» (3:4), «Детройтом» (8:2), «Нэшвиллом» (1:2) и «Аризоной» (4:1). Его показатели можно изучить тут.