Макдэвид – главный претендент на «Харт Трофи». Пастрняк, Маккиннон, Робертсон и Эрик Карлссон – в топ-5 (NHL.com)
Коннор Макдэвид – главный претендент на «Харт Трофи» по итогам четверти сезона.
Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование по итогам четверти сезона. В нем приняли участие 14 авторов ресурса, каждый называл пятерку кандидатов. Голоса считались по системе 5-4-3-2-1.
«Харт Трофи» вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате.
Первое место в голосовании занял лидер гонки бомбардиров – Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (36 очков в 21 матче, 16+20). Двукратный обладатель приза (2017, 2021 годы) набрал 67 баллов при 12 первых местах.
Вторым стал форвард «Бостона» Давид Пастрняк (35 баллов, 1 первое место).
В топ-5 также вошли форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон (22 балла), форвард «Далласа» Джейсон Робертсон (22), защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон (18, 1 первое место).
Кроме них, были упомянуты форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (13), вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак (10), форвард «Вегаса» Джек Айкел (7), форвард «Колорадо» Микко Рантанен (5), форвард «Нью-Джерси» Нико Хишир (5), форвард «Тампы» Никита Кучеров (3), форвард «Нью-Джерси» Йеспер Братт (3).
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