Макдэвид – главный претендент на «Харт Трофи». Пастрняк, Маккиннон, Робертсон и Эрик Карлссон – в топ-5 (NHL.com)

Коннор Макдэвид – главный претендент на «Харт Трофи» по итогам четверти сезона.

Официальный сайт провел предварительное голосование по итогам четверти сезона. В нем приняли участие 14 авторов ресурса, каждый называл пятерку кандидатов. Голоса считались по системе 5-4-3-2-1.

«Харт Трофи» вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате.

Первое место в голосовании занял лидер гонки бомбардиров – Коннор Макдэвид из (36 очков в 21 матче, 16+20). Двукратный обладатель приза (2017, 2021 годы) набрал 67 баллов при 12 первых местах.

Вторым стал форвард Давид Пастрняк (35 баллов, 1 первое место).

В топ-5 также вошли форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон (22 балла), форвард Джейсон Робертсон (22), защитник Эрик Карлссон (18, 1 первое место).

Кроме них, были упомянуты форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (13), вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак (10), форвард Джек Айкел (7), форвард Микко Рантанен (5), форвард Нико Хишир (5), форвард (3), форвард «Нью-Джерси» Йеспер Братт (3).