Овечкин против «Виннипега»: 17-й гол в сезоне, 3 броска, 1 блок, «минус 1» за 16:02

Капитан забросил шайбу в матче чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (5:2).

Россиянин продлил голевую серию до 3 игр, набрав 30-е (17+13) очко в сезоне. Всего он провел 30 игр.

Сегодня за 16:02 (2:42 – в большинстве) у Овечкина 3 броска в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «минус 1».

Овечкин забил 797-й гол в НХЛ, поразив пустые ворота в 3-й игре кряду. До Хоу – 4 шайбы, до Гретцки – 97