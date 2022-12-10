Овечкин – 4-й игрок в истории НХЛ с 500 голами в равных составах за карьеру. Рекорд у Гретцки – 617

– 4-й игрок в истории НХЛ с 500 голами в равных составах за карьеру.

Капитан отличился в сегодняшнем матче регулярного чемпионата с «Сиэтлом» (4:1), поразив пустые ворота.

Эта шайба стала для него 500-й в карьере, заброшенной в равных составах (голы при снятом вратаре в формате «6 на 5» попадают в эту категорию).

Ранее этой отметки достигли только (617), (566) и (538).

Отметим, что Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в большинстве (291). Еще 5 шайб он забросил в меньшинстве.

Овечкин забил 796-й гол в НХЛ, поразив пустые ворота во 2-й игре кряду. До Хоу – 5 шайб, до Гретцки – 98