Овечкин забил в пустые ворота в 52-й раз за карьеру в НХЛ. До рекорда Гретцки – 4 шайбы

забил в пустые ворота в 52-й раз за карьеру в .

Капитан отличился в матче регулярного чемпионата с «Сиэтлом» (4:1).

Российский нападающий занимает 2-е место в истории лиги по голам в пустые ворота, уступая только (56).

За ними идут Мариан Госса (40), Марио Лемье (33), Джером Игинла (32) и Брэд Маршанд («Бостон», 32 – второй результат среди действующих игроков).

Овечкин забил 796-й гол в НХЛ, поразив пустые ворота во 2-й игре кряду. До Хоу – 5 шайб, до Гретцки – 98