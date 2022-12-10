Овечкин забил в пустые ворота в 52-й раз за карьеру в НХЛ. До рекорда Гретцки – 4 шайбы
Александр Овечкин забил в пустые ворота в 52-й раз за карьеру в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата с «Сиэтлом» (4:1).
Российский нападающий занимает 2-е место в истории лиги по голам в пустые ворота, уступая только Уэйну Гретцки (56).
За ними идут Мариан Госса (40), Марио Лемье (33), Джером Игинла (32) и Брэд Маршанд («Бостон», 32 – второй результат среди действующих игроков).
Овечкин забил 796-й гол в НХЛ, поразив пустые ворота во 2-й игре кряду. До Хоу – 5 шайб, до Гретцки – 98
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