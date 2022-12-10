Фастовский о детском хоккее: «Родители приводят ребенка в 6 лет: «Нате, он уже Овечкин, работайте». У «Сибири» конкурент в лице «Авангарда», приглашающего всех к себе»

поделился размышлениями о работе детских хоккейных школ.

– Можно у нас форсировать работу детских школ? Чтобы они начали давать новых Владимиров Тарасенко? Ведь хоккей у нас не то что футбол. У нас каждый юный хоккеист хочет стать Овечкиным.

– Это его родители так думают.

Приводят ребенка в шесть лет в секцию и говорят: «Нате, он уже Овечкин, работайте с ним». Борьба за хороших детских тренеров давно уже идет. И от количества легионеров в клубах она не зависит.

В школах нужно создать хорошую конкурентную среду. А это подразумевает массовый приток детей в школу. Ну не бывает такого, чтобы привели 20 человек, а из них 15 стало профессионалами.

– И в Новосибирске большого притока в секции нет?

– Есть интерес к хоккею, но это все равно не то количество. И потом, за следующие десять лет семьи хоккеистов меняют место жительства, куда-то переезжают. Тем более что у нас рядом есть конкурент в лице , который приглашает к себе всех.

– Понятно, что Омск пылесосит молодежь в свою академию. Но почему ребята уезжают туда из Новосибирска?

– Надо отдать должное Омску – там создали очень хорошие условия для развития детей.

Родители их туда увозят даже не всегда с целью непременно сделать из мальчика хоккеиста. А просто, чтобы он жил и тренировался в хороших условиях.

Новосибирск к этому тоже стремится, обсуждение идет на самом высоком уровне. Но пока что есть, то есть.

Тем не менее у нас сейчас полсостава – свои игроки. Мы и дальше собираемся эту тему продолжать. Самых перспективных игроков из молодежной команды начнем привлекать в первую, – сказал генеральный директор .