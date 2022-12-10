Капризов набрал очки в 14-м матче подряд, сделав передачу в игре с «Эдмонтоном». Рекорд России у Малкина – 15
Кирилл Капризов сделал передачу в матче с «Эдмонтоном», набрав очки в 14-м матче подряд.
Форвард «Миннесоты» ассистировал Матсу Зукарелло в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ойлерс» (2:5).
Игрок продлил свою рекордную для клуба результативную серию до 14 игр (9+12 на отрезке). Всего в сезоне у него 34 (17+17) очка в 26 играх.
Кирилл может повторить российский рекорд НХЛ по продолжительности серии игр подряд с очками. Он был установлен Евгением Малкиным (2007/08, 15 игр, 7+15 на отрезке) и им же повторен (2009/10, 15, 9+15).
Капризов разделил второе место в российской истории лиги с Дмитрием Квартальновым (1992/93, 14, 12+10) и Александром Овечкиным (2018/19, 14, 17+6).
Сегодня нападающий (21:58, 6:48 – в большинстве, полезность «минус 1») нанес 6 бросков в створ, применил 1 силовой прием и сделал 1 перехват.
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