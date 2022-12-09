Кирилл Фастовский: «Я за двухочковую систему. Она дает возможность сохранять интригу до конца чемпионата»

сообщил, что выступает за двухочковую систему.

«Безусловно, я за двухочковую систему, потому что она дает возможность до конца чемпионата сохранять интригу.

При трехочковой системе, когда играют конкуренты, возникают опасения, что будут осторожные игры на ничью, потому что три очка дают большее преимущество, чем два.

При трехочковой системе есть варианты, когда некоторые команды уже за два месяца до конца чемпионата могут прекращать играть и готовиться к плей-офф», – сказал генеральный директор

КХЛ решила сохранить двухочковую систему