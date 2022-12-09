Фастовский о том, обсуждали ли лимит на совещании клубов: «Только вскользь. Это бессмысленно»

Кирилл Фастовский подвел итоги собрания клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Обсуждали ли вопрос лимита?

– Только вскользь. Какой смысл обсуждать в этой ситуации? Это бессмысленно.

– Как вы относитесь вообще к ситуации, что вас ставят перед фактом?

– Безусловно, это напрягает. Подход должен быть разумным, должен быть разумный консерватизм.

– Вы обсуждали перекрестный плей-офф?

– Клубы выскажут свое мнение в письменном виде: на закрытом портале будет голосование с какими‑то тезисами. Большой дискуссии эта тема пока не вызвала. Клубы должны подумать. Нельзя на этот вопрос ответить однозначно, все постепенно, – сказал генеральный директор «Сибири».

Ранее Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита на легионеров в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.