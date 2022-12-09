Фастовский о возвращении драфта в КХЛ: «Собирается интересный пул клубов, которые были флагманами этой темы. Надеюсь, сторонников будет больше»

Кирилл Фастовский высказался касательно процедуры драфта в КХЛ.

«Мы касались темы возвращения драфта, но тоже только вскользь. Это настолько серьезная и сложная тема, что неправильно ее обсуждать на бегу. Видимо, ее придется оставить на лето.

У нее уже есть сторонники – сейчас собирается такой интересный пул клубов, которые были флагманами этой темы. В то же время есть клубы, которые постепенно присоединяются к ней. Надеюсь, что сторонников будет больше», – сказал генеральный директор «Сибири» после совещания руководителей клубов Фонбет Чемпионате КХЛ.

Драфт молодых игроков проводился в КХЛ с 2009 по 2016 год.