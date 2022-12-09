Фастовский о Мерфи и Беке: «Сохранить их будет тяжело. Мы только начали переговорный процесс»

высказался о будущем и .

«Мы только начали переговорный процесс с Тревором Мерфи и Тэйлором Беком. Не могу называть условия, но кое-какие контуры я понимаю. Знаю, о чем будет идти речь, когда мы перейдем к конкретике.

Они играют в «Сибири» не только вдвоем – у нас же есть вся команда. Нужно понять общий бюджет клуба, который еще не определен, и дальше впитывать игроков в него. Конечно, сохранить их будет тяжело. Но это было очевидно», – сказал генеральный директор .