Морозов об обменах между СКА и «Сочи»: «Будем работать над регламентом, докручивать. Посмотрим, что можно сделать»

высказался касательно обменов между «Сочи» и СКА.

3 декабря клубы провели шестой обмен между собой в нынешнем сезоне.

– Есть много странных обменов между «Сочи» и СКА, все все понимают. Вас не волнует этот вопрос?

– Нарушения регламента тут нет.

– Может, есть смысл подумать над регламентом?

– Да, будем работать над регламентом, будем докручивать. Посмотрим, что можно тут будет сделать.

Был другой странный обмен – кода перешел игрок из СКА в «Сибирь», и дальше был другой обмен. Мы этот вопрос поднимали, будем смотреть, чтобы такие обмены не происходили. Они несут удар по контролю за потолком зарплат, – сказал президент .

«Сочи» и СКА совершили 6-й обмен в этом сезоне. 23 – общее количество трейдов за последние 3 года