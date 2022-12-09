Роман Ротенберг о ЧМ по футболу: «С удовольствием посмотрел бы полуфинал Бразилии с Аргентиной. Но увы…»

высказался в преддверии старта Фонбет Матча Всех Звезд КХЛ.

Тренер возглавит сборную дивизиона Боброва.

– Какие у вас любимые песни ST?

– Любимые песни?

– Ну он же поет, этот рэпер ST, с кем вы будете тренировать сборную дивизиона Боброва.

– А, в этом смысле. У него есть неплохая коллаборация с группой «Ленинград».

– Ваш первый полный сезон КХЛ как главного тренера СКА – и сразу же Матч звезд. Что это значит?

– Я горжусь, что есть такая возможность – поработать с ребятами. Здесь, в Челябинске будет все очень интересно. Процесс в СКА у нас идет. И знаете, чем дальше, тем больше!

– Вы готовы обыграть Козлова, Федорова и Воробьева в конкурсе буллитов среди тренеров?

– Да, можно было бы пробить такие буллиты. Кстати, я сюда с сыном прилетел. Он тоже мог бы пробить буллит. Возможно, вы его увидите в исполнении маленького Ротенберга. Но вообще это хорошая идея, которую вы предложили.

– Необычно, что решающий матч в хоккее пройдет в один день с финалом чемпионата мира по футболу. За кого вы болеете?

– В эти минуты как раз Бразилия проиграла Хорватии в четвертьфинале. Я бы с удовольствием посмотрел полуфинал бразильцев с Аргентиной. Но увы…

Очень интересный турнир, и я с удовольствием смотрю его на «Матч ТВ», – сказал главный тренер .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ