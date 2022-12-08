Ротенберг о тайм-ауте при счете 3:3 с минским «Динамо»: «По-мужски поговорили. Попросили не терять концентрацию»
Роман Ротенберг высказался о тайм-ауте в матче с минским «Динамо» (5:3).
– Насколько вам помог тайм-аут, который вы взяли при счете 3:3?
– В ситуации, когда соперник быстро вернулся в игру, мы забили хорошие голы. Минское «Динамо» – мастеровитая команда, у них много праворуких ребят с хорошим броском, им нельзя давать пространство. Мы взяли тайм-аут и серьезно, по-мужски поговорили.
Попросили не терять концентрацию, чтобы все действия были на команду и на победу. Секретов нет – только работа и дисциплина. Команда хорошо отреагировала на тайм-аут – я благодарен ребятам за это, – сказал главный тренер СКА.
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