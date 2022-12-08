Ротенберг про 5:3 с минским «Динамо»: «Хорошая боевая игра, сильный соперник, играющий в канадском стиле. Вырвали победу за счет характера»

прокомментировал победу над минским (5:3).

«Ребята очень старались, выжали все из себя. Хорошая боевая игра, сильный соперник, который играет в канадском стиле. С ним очень интересно играть, вариативная тактика.

Ребята молодцы, благодарность команде, смогли собраться при 3:3, смогли вырвать победу за счет характера. Сыграли самоотверженно, ловили шайбу на себя, забили важнейшие голы, лезли на пятак. С хорошим настроением идем на перерыв», – сказал главный тренер .