Григорий Панин: «Билялетдинов – мэтр нашего хоккея. Он обладает знаниями и опытом, которые «Ак Барсу» наверняка помогут»
Григорий Панин поделился воспоминаниями о работе с тренером Зинэтулой Билялетдиновым.
– Билялетдинов сейчас опять вернулся к работе с «Ак Барсом». Для вас он особенный тренер?
– Это мэтр нашего хоккея, который выиграл все что возможно. Он обладает такими знаниями и опытом, которые «Ак Барсу» сейчас наверняка помогут.
Для меня Билялетдинов был примером умного и грамотного тренера, который разбирается в тонкостях хоккея. А кроме того, он очень хороший психолог.
– У вас за плечами почти тысяча матчей в КХЛ. Можете вспомнить какой-то совет от Билялетдинова? Ведь вы достаточно долго играли в его команде.
– Да, был такой момент. Билялетдинов сам меня к себе вызвал, потому что видел, что я недовольный сижу.
Вызывает и спрашивает: «Что с тобой происходит? Может, в семье проблемы?» А я, тогда еще молодой игрок, отвечаю ему, вот дословно: «А хера ли я сижу и хоккей смотрю?» Билялетдинов такой: «В смысле?» Я говорю: «В большинстве не играю, сижу на лавке хоккей смотрю». И тут он закипел! «Так вот какая херня у тебя, – говорит. – Я-то думал, у тебя какие-то проблемы. А ты недоволен, что в большинстве не играешь».
После этого мы еще пообщались. И через пару матчей Зинэтула Хайдярович начал меня в большинстве выпускать, – сказал защитник «Салавата Юлаева».
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