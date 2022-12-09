Панин о Бурмистрове: «Сильный поступок – не каждый так встанет и скажет. Знарку надо было сыграть на опережение. Может, собрать совет старейшин, лидеров»

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Григорий Панин прокомментировал исключение Александра Бурмистрова из состава «Ак Барса».

Ранее сообщалось, что между игроком и тренером произошел конфликт. Знарок якобы сказал Бурмистрову: «Ты здесь закончил».

– «Зеленое дерби» – одно из самых культовых противостояний в КХЛ. Как вы со стороны Уфы наблюдаете события, происходящие в «Ак Барсе»?

– Особо мы казанскую команду не обсуждаем. Есть определенные моменты. Например, Бурмистрова убрали из состава, тренера сняли, череда поражений… А так мы за «Ак Барсом» особо не следим. Больше интересуемся, что у нас в команде происходит.

– Некоторым тренерам нравится, когда игрок к ним подходит и правду в лицо говорит. А Бурмистрова вывели из состава за то, что он высказал свое наболевшее. В «Салавате Юлаеве» игрок может прийти к Козлову и прямо заявить о том, что ему не нравится?

– Тут очень тонкий момент. Смотря, кто, когда и при ком это делает. Конечно, если ты выскажешь тренеру что-то неприятное в лицо, то продемонстрируешь свою сильную личность.

Но если это происходит в присутствии всей команды, то ты этим принижаешь роль тренера, роняешь его авторитет. А это уже неправильно. Хочешь действительно команде помочь? Подойди и поговори с тренером наедине. Если разговор по факту и по делу, то так можно любую претензию высказать.

Конечно, на эмоциях можно все что угодно сказать. И со стороны Сани это сильный поступок. Не каждый вот так встанет и скажет.

– Так как с этим в Уфе?

– Думаю, что Знарок все-таки человек с советским складом ума. А Виктор Николаевич – более современный. Козлов сам играл за «Салават», поэтому с ним можно спокойно обсудить любую тему. Особенно, если речь о том, что происходит внутри команды.

У нас тренер сам подходит к игрокам и спрашивает. Разговаривает и отдельно, и с целыми пятерками.

У нас ситуация не доходит до такого, чтобы кто-то в раздевалке вставал и недовольство высказывал. У тренера ведь должно быть чутье. По игроку же видно, что ему что-то не нравится. Это чувствуется и на лавке, и на тренировке, и в раздевалке.

Знарку надо было сыграть на опережение. Может, собрать совет старейшин команды, лидеров и сказать: «Пацаны, как вы видите? Что вам нужно? Чего не хватает?» Из полученной в этом откровенном разговоре информации можно делать выводы.

Но главное, что люди, у которых в душе что-то болит, получат возможность высказаться. И это не выльется в какой-то скандал, – сказал защитник «Салавата Юлаева».

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