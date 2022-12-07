Панин о лимите: «Легионеры повышают уровень КХЛ, но нашей молодежи нужна практика. Если ФХР именно этого хочет, сокращение сработает»

назвал сокращение лимита на легионеров в КХЛ палкой о двух концах.

Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

– Сокращение лимита на легионеров – палка о двух концах. Сейчас наши клубы покупают хороших легионеров, достаточно качественных. Они повышают уровень КХЛ. Взять хотя бы Хартикайнена. Он же все клубные рекорды в «Салавате Юлаеве» побил.

Если бы еще и на плей‑офф прошлой весной остался, его болельщики бы потом на руках до Финляндии донесли. Любую команду возьмите – иностранцы на лидирующих позициях. С другой стороны, мы имеем молодежь, которая в будущем может дать хороший результат и вырасти не только в лидеров клубов, но и сборной. Но для этого ей нужна игровая практика.

– Так это и есть главный аргумент президента ФХР Владислава Третьяка – дать в КХЛ ход перспективным юниорам из России.

– Если ФХР действительно именно этого хочет, то это должно сработать. Если ты играешь в четвертом звене, выходишь на лед по семь минут за матч и в решающие моменты сидишь на лавке, то твой рост, как хоккеиста, замедляется.

А вот сейчас, когда легионеров мало, у нас молодежь по 18 минут получает, выходит на большинство, их выпускают в ключевые моменты… Это их сильно обтесывает. Плюс еще плей‑офф их закалит. Если так, то сокращение лимита будет работать, – сказал капитан .

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