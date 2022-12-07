Панин о лимите: «Легионеры повышают уровень КХЛ, но нашей молодежи нужна практика. Если ФХР именно этого хочет, сокращение сработает»

Теги Салават Юлаев ФХР Григорий Панин КХЛ лимит на легионеров Матч ТВ Хоккей

Григорий Панин назвал сокращение лимита на легионеров в КХЛ палкой о двух концах. 

Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

– Сокращение лимита на легионеров – палка о двух концах. Сейчас наши клубы покупают хороших легионеров, достаточно качественных. Они повышают уровень КХЛ. Взять хотя бы Хартикайнена. Он же все клубные рекорды в «Салавате Юлаеве» побил.

Если бы еще и на плей‑офф прошлой весной остался, его болельщики бы потом на руках до Финляндии донесли. Любую команду возьмите – иностранцы на лидирующих позициях. С другой стороны, мы имеем молодежь, которая в будущем может дать хороший результат и вырасти не только в лидеров клубов, но и сборной. Но для этого ей нужна игровая практика.

– Так это и есть главный аргумент президента ФХР Владислава Третьяка – дать в КХЛ ход перспективным юниорам из России.

– Если ФХР действительно именно этого хочет, то это должно сработать. Если ты играешь в четвертом звене, выходишь на лед по семь минут за матч и в решающие моменты сидишь на лавке, то твой рост, как хоккеиста, замедляется.

А вот сейчас, когда легионеров мало, у нас молодежь по 18 минут получает, выходит на большинство, их выпускают в ключевые моменты… Это их сильно обтесывает. Плюс еще плей‑офф их закалит. Если так, то сокращение лимита будет работать, – сказал капитан «Салавата Юлаева»

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