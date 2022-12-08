Мухамадуллин о следующем сезоне: «Буду пробиваться в НХЛ. Все уже решено»
Шакир Мухамадуллин сообщил, что будет пробиваться в НХЛ в следующем сезоне.
Защитник играет за «Салават Юлаев» на правах аренды из «Нью-Джерси».
– Почему вы хотели еще год поиграть в Уфе?
– Была неуверенность, сейчас я уже съездил туда, посмотрел, как все устроено. Мне будет чуть проще. Плюс хочу еще поиграть в Уфе, у меня тут вся семья, все родственники. Родной клуб, тренерский штаб, который со мной много работал.
– По ощущениям, где вы больше прогрессируете: в АХЛ или КХЛ?
– В АХЛ больше подстраиваюсь под их игру. В КХЛ, думаю, больше прогрессирую как игрок.
– В следующем году вы точно уедете?
– Да, этот год доигрываю, по окончании сезона для «Салавата» еду в Северную Америку.
– На следующий год исключен вариант возвращения в Россию?
– Да, все уже решено. Я буду пробиваться в НХЛ, через АХЛ или сразу в основе. Неважно. Готов на все, – сказал защитник «Салавата Юлаева».
«Нью-Джерси» выбрал россиянина в первом раунде драфта НХЛ-2020 под общим 20-м номером.
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