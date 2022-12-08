Мухамадуллин о следующем сезоне: «Буду пробиваться в НХЛ. Все уже решено»

сообщил, что будет пробиваться в НХЛ в следующем сезоне.

Защитник играет за на правах аренды из .

– Почему вы хотели еще год поиграть в Уфе?

– Была неуверенность, сейчас я уже съездил туда, посмотрел, как все устроено. Мне будет чуть проще. Плюс хочу еще поиграть в Уфе, у меня тут вся семья, все родственники. Родной клуб, тренерский штаб, который со мной много работал.

– По ощущениям, где вы больше прогрессируете: в АХЛ или КХЛ?

– В АХЛ больше подстраиваюсь под их игру. В КХЛ, думаю, больше прогрессирую как игрок.

– В следующем году вы точно уедете?

– Да, этот год доигрываю, по окончании сезона для «Салавата» еду в Северную Америку.

– На следующий год исключен вариант возвращения в Россию?

– Да, все уже решено. Я буду пробиваться в НХЛ, через или сразу в основе. Неважно. Готов на все, – сказал защитник «Салавата Юлаева».

«Нью-Джерси» выбрал россиянина в первом раунде драфта НХЛ-2020 под общим 20-м номером.