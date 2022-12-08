Вице-президент «Металлурга» о сокращении лимита: «Это неправильно. Легионеры не являются пассажирами, должна быть здоровая конкуренция»

прокомментировал ужесточение лимита на легионеров в КХЛ.

Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

«Это неправильно. Отгораживаться от всего спорта – неверно. Легионеры не являются пассажирами, должна быть здоровая конкуренция – у нас хоккей представлен разными странами, разными школами. Лига не может министру указывать. Молчаливое добро такое. Наше мнение не спрашивают.

Держать четверых легионеров в команде, а в заявку включать троих? Знаете, если хоккеист не играет – это неправильно. Можно собрать российских игроков, вычерпывать всю молодежь. В некоторых командах надо смотреть, сколько было заявлено с начала чемпионата – по 47-48 в ротации. Могут позволить – пусть играют. Только интереса будет немного в хоккее. Еще верни им 10 лимитчиков – и будет вообще топ. Уровень упадет. Это не только мое мнение, но кто к этому прислушивается?

Не думаю, что цена на иностранцев вырастет. Есть дефицит на определенные позиции. А вот цена на российских игроков изменится. Игроков с уровнем, дефицитных, вот на них.

Казахи? Вы меня извините, но казах казаху рознь. Казах Валерий Орехов из казахстанского городка Сатпаев или казах из канадской провинции Альберта – есть разница? Если и вводить правило «О легионерах», то оно должно исключать понятие спортивного гражданства в рамках КХЛ. Считать казахами тех, кто родился на территории Казахстана, а белорусами – тех, кто родился на территории Белоруссии. Как остальные стали казахами – можно догадаться», – сказал первый вице-президент и директор .