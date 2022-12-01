прокомментировал работу Сергея Мозякина в «Металлурге».

– Уже несколько месяцев работает директором по развитию игроков «Металлурга». Довольны его работой?

– Есть хорошая русская пословица: «Цыплят по осени считают». У нас в хоккее немного по-другому – по весне.

Самое главное, что у него большое желание работать. Никакого чуда не произошло: пришел не Цезарь, а человек, который умел хорошо играть в хоккей. За три месяца он только в курс дела вошел, понял, что такое бюджет и как здесь строятся отношения. Дайте человеку поработать!

– Какие задачи перед ним стоят?

– Они оговорены в его контракте. В двух словах: всестороннее развитие хоккея в Магнитогорске, начиная с первых лет обучения в ДЮСШ, – сказал вице-президент .