Ласьков о работе Мозякина в «Металлурге». «Пришел не Цезарь, а человек, который хорошо играл. Есть пословица: «Цыплят по осени считают». В хоккее – по весне»
Сергей Ласьков прокомментировал работу Сергея Мозякина в «Металлурге».
– Уже несколько месяцев Сергей Мозякин работает директором по развитию игроков «Металлурга». Довольны его работой?
– Есть хорошая русская пословица: «Цыплят по осени считают». У нас в хоккее немного по-другому – по весне.
Самое главное, что у него большое желание работать. Никакого чуда не произошло: пришел не Цезарь, а человек, который умел хорошо играть в хоккей. За три месяца он только в курс дела вошел, понял, что такое бюджет и как здесь строятся отношения. Дайте человеку поработать!
– Какие задачи перед ним стоят?
– Они оговорены в его контракте. В двух словах: всестороннее развитие хоккея в Магнитогорске, начиная с первых лет обучения в ДЮСШ, – сказал вице-президент «Металлурга».
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