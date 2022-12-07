Кравцов не сыграет против «Вегаса» по решению Галлана. Он объяснил тренерским решением перевод форварда из второго звена

пропустит матч «Рейнджерс».

Российский нападающий не сыграет в игре регулярного чемпионата против .

Форвард останется в запасе и не примет участие в матче по решению главного тренера .

На утренней раскатке Кравцов менялся с хоккеистами в четвертом сочетании. Прошлый матч против «Сент-Луиса» (6:4) Кравцов начинал во втором звене.

«Тренерское решение» – таким образом Галлан ответил на вопрос о том, почему Кравцова убрали из второго звена.

Вернувшись в состав после некоторой паузы, Кравцов сыграл четыре матча подряд, в которых набрал 1 (1+0) балл за результативность.

В общей сложности в активе нападающего 2 (1+1) очка в 10 матчах при полезности «плюс 4».