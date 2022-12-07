Кравцов не сыграет против «Вегаса» по решению Галлана. Он объяснил тренерским решением перевод форварда из второго звена

Теги Рейнджерс Жерар Галлан НХЛ Вегас Виталий Кравцов Хоккей

Виталий Кравцов пропустит матч «Рейнджерс».

Российский нападающий не сыграет в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса».

Форвард останется в запасе и не примет участие в матче по решению главного тренера Жерара Галлана.

На утренней раскатке Кравцов менялся с хоккеистами в четвертом сочетании. Прошлый матч против «Сент-Луиса» (6:4) Кравцов начинал во втором звене.

«Тренерское решение» – таким образом Галлан ответил на вопрос о том, почему Кравцова убрали из второго звена.

Вернувшись в состав «Рейнджерс» после некоторой паузы, Кравцов сыграл четыре матча подряд, в которых набрал 1 (1+0) балл за результативность.

В общей сложности в активе нападающего 2 (1+1) очка в 10 матчах при полезности «плюс 4».

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