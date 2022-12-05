Панарин, Кравцов и Трочек составили второе звено «Рейнджерс» перед матчем с «Сент-Луисом». У нью-йоркцев 1 победа в 6 последних играх

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Артемий Панарин и Виталий Кравцов тренировались в одном звене в преддверии игры с «Сент-Луисом».

Российские нападающие вместе с центрфорвардом Винсентом Трочеком составили второе звено команды на утренней раскатке.

Другие сочетания выглядели следующим образом:

Крис Крайдер – Мика Зибанежад – Джимми Веси;

Алексис Лафреньер – Барклай Гудроу – Каапо Какко;

Самуэль Блэйз – Джонни Бродзински – Жюльен Готье.

В прошлом матче «Рейнджерс» проиграли «Чикаго» со счетом 2:5. В последних шести играх у нью-йоркцев одна победа на счету.

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