Кравцов о 1-й шайбе в сезоне: «Все равно недоволен своей игрой. Об очках пока вообще не думаю»

сказал, что пока не думает о набранных очках.

Форвард забросил первую шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата с «Оттавой» (2:3 ОТ).

«Нужно забыть эту игру как можно быстрее, настраиваться на следующую, еще ничего не потеряно. Да, обидное поражение. Выйдем на следующий матч, чтобы играть на победу.

Первый гол? Все равно недоволен своей игрой, могу играть лучше. Гол – это приходящее и уходящее, хочется выигрывать, об очках пока вообще не думаю», – сказал Кравцов после игры.