Гендиректор «Трактора» о лимите: «Зарплаты сильных российских игроков еще больше вырастут, хотя они и так немаленькие»
Генеральный директор «Трактора» предупредил о росте зарплат хоккеистов из-за сокращения лимита на легионеров в КХЛ.
– Молодым игрокам будет легче подниматься в КХЛ из-за того, что лимит на легионеров в следующем сезоне сократят до трех человек в заявке?
– Моя позиция – пять легионеров оптимально и для «Трактора», и для лиги в целом.
– Когда их останется три, зарплата иностранцев возрастет?
– Возможно. Но еще больше это отразится на росте зарплат добротных российских игроков.
Чем меньше в заявке легионеров, тем больше спрос на наших мастеров. У сильных игроков зарплаты еще больше вырастут, хотя они и так не маленькие. Их же на все команды КХЛ явно не хватит.
– А с чем связан этот дефицит качества? Ведь у нас столько хороших школ.
– Нужно время, чтобы молодые ребята подросли и вышли на уровень КХЛ. Нужно два-три года, чтобы ребята успели раскрыть свой потенциал на уровне лиги, – сказал Иван Савин.
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