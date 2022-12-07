Гендиректор «Трактора» о лимите: «Зарплаты сильных российских игроков еще больше вырастут, хотя они и так немаленькие»

Генеральный директор предупредил о росте зарплат хоккеистов из-за сокращения лимита на легионеров в КХЛ.

– Молодым игрокам будет легче подниматься в КХЛ из-за того, что лимит на легионеров в следующем сезоне сократят до трех человек в заявке?

– Моя позиция – пять легионеров оптимально и для «Трактора», и для лиги в целом.

– Когда их останется три, зарплата иностранцев возрастет?

– Возможно. Но еще больше это отразится на росте зарплат добротных российских игроков.

Чем меньше в заявке легионеров, тем больше спрос на наших мастеров. У сильных игроков зарплаты еще больше вырастут, хотя они и так не маленькие. Их же на все команды КХЛ явно не хватит.

– А с чем связан этот дефицит качества? Ведь у нас столько хороших школ.

– Нужно время, чтобы молодые ребята подросли и вышли на уровень КХЛ. Нужно два-три года, чтобы ребята успели раскрыть свой потенциал на уровне лиги, – сказал .

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