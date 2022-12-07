«Как говорит президент страны, не надо закрываться. Ужасное решение». Фетисов о лимите в КХЛ

с непониманием отнесся к решению сократить лимит на легионеров в КХЛ.

Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

«Новый лимит на легионеров в КХЛ – ужасное решение.

Потому что качество игры за счет легионеров было лучше. Во-вторых, в это непростое время мы бы могли дать возможность приезжать в Россию тем, кто хочет играть.

Не надо закрываться, как говорит президент нашей страны, а наоборот, открываться. Не так уж и много у нас международных мероприятий. Это несвоевременное и необоснованное решение.

Разница между бедными и богатыми командами и так уже с размером в большую пропасть, и будет еще больше. Зачем это решение нужно именно сейчас, непонятно», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

КХЛ нагнули: Минспорт утвердил лимит в 3 легионера. Конкуренция станет меньше, а разрыв между бедными и богатыми – больше