Александр Крылов: «Выступаю за отмену жестких лимитов. Я всегда был за то, чтобы в КХЛ играли сильнейшие»

заявил, что выступает за отмену жестких лимитов в КХЛ.

Ранее стало известно, что Министерство спорта поддержало идею о сокращении лимита на легионеров в Фонбет Чемпионате КХЛ с пяти до трех в заявке команды на матч.

3 декабря президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что решение о сокращении лимита еще не принято.

– 9 декабря в Челябинске пройдет совещание руководителей клубов КХЛ, где будет обсуждаться лимит на легионеров на следующий сезон. Вы за трех или за пятерых иностранцев?

– Я всегда был за конкуренцию и за то, чтобы в лиге играли сильнейшие. Если мы хотим, чтобы прогрессировала лига и хоккеисты в ней. Поэтому я выступаю за любую отмену жестких лимитов и за прямую конкуренцию.

Единственное, я говорил о том, что в лиге должны играть качественные иностранцы, которые могли бы чему‑то научить наших молодых хоккеистов, – сказал председатель совета директоров .