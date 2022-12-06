Вайсфельд о сокращении лимита: «Для уровня КХЛ это плохо. Не вижу серьезных аргументов для снижения количества легионеров»

Леонид Вайсфельд считает, что ужесточение лимита на легионеров плохо скажется на уровне КХЛ.

Ранее стало известно, что Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

«Это было прогнозируемо. Для уровня КХЛ это плохо, 100 процентов. Тут вопрос всегда ставится: плохо или хорошо? Для развития лиги, конечно, очень плохо.

Наверно, в Минспорте были какие‑то соображения, которые повлекли за собой принятие такого решения. Но я не вижу серьезных аргументов для снижения количества легионеров с пяти до трех», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.