Макдэвид набрал 2+2 с «Монреалем» и приблизился к Робертсону в гонке снайперов – 21 шайба против 22. У него 47 очков в 25 играх

приблизился к Робертсону в гонке снайперов – 21 шайба против 22.

Капитан набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с (5:3).

25-летний канадец продолжает лидировать в гонке бомбардиров с 47 (21+25) очками в 25 матчах. На втором месте идет его партнер (42 очка в 25 играх, 17+25, сегодня – 1+3), на третьем – Джейсон Робертсон из «Далласа» (39 очков в 24 играх, 22+17).

В гонке снайперов Макдэвид сократил отставание от Робертсона до 1 шайбы. Все остальные игроки пока не достигли отметки 20 голов.

Добавим, что Коннор набрал 4 очка за игру в 27-й раз в карьере в НХЛ. Он разделил 3-е место по этому показателю среди действующих игроков с Евгением Малкиным («Питтсбург»). Впереди только Сидни Кросби («Питтсбург», 37) и Александр Овечкин («Вашингтон», 31).