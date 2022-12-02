Грицюк и Ткачев вызваны в сборную России на Кубок Первого канала («Матч ТВ»)

Стало известно, кто из игроков «Авангарда» может сыграть за Россию на Кубке Первого канала.

По информации «Матч ТВ», главный тренер национальной команды Алексей Жамнов пригласил форвардов Арсения Грицюка и Владимира Ткачева.

Ранее появилась информация о том, что в сборную также вызваны нападающие «Ак Барса» Илья Сафонов, Кирилл Семенов и Дмитрий Воронков. Форварды Александр Радулов и Вадим Шипачев, а также защитник Вячеслав Войнов не получили приглашения.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря в Москве. В турнире примут участие сборные России, Беларуси и Казахстана.