Радулова, Шипачева и Войнова не вызвали в сборную России на Кубок Первого канала. Воронков, Сафонов и Семенов приглашены («Матч ТВ»)

Стало известно, кто из игроков сможет сыграть за сборную России на Кубке Первого канала.

По информации , главный тренер национальной команды Алексей Жамнов вызвал нападающих Илью Сафонова, Кирилла Семенова и Дмитрия Воронкова.

При этом форварды и , а также защитник Вячеслав Войнов не получили приглашения в сборную.

канала пройдет с 15 по 18 декабря в Москве. В турнире примут участие сборные России, Беларуси и Казахстана.