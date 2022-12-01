Радулова, Шипачева и Войнова не вызвали в сборную России на Кубок Первого канала. Воронков, Сафонов и Семенов приглашены («Матч ТВ»)

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Стало известно, кто из игроков «Ак Барса» сможет сыграть за сборную России на Кубке Первого канала.

По информации «Матч ТВ», главный тренер национальной команды Алексей Жамнов вызвал нападающих Илью Сафонова, Кирилла Семенова и Дмитрия Воронкова.

При этом форварды Александр Радулов и Вадим Шипачев, а также защитник Вячеслав Войнов не получили приглашения в сборную.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря в Москве. В турнире примут участие сборные России, Беларуси и Казахстана.

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