Разин о критике со стороны экспертов: «Лучший ответ тренера – результат игры его команды»

Теги Северсталь КХЛ Андрей Разин Хоккей

Андрей Разин высказался о критике со стороны экспертов.

«Историю с Кравецем и Плющевым комментировать не буду. Всем, кому надо, я уже ответил, поэтому вступать сейчас в такую полемику мне не нужно.

Могу лишь сказать, что лучший ответ тренера критикам – это результат игры его команды», – сказал главный тренер «Северстали».

Вайсфельд ждет извинений от Разина из-за телеграма: «Позвонил ночью, матом претензии предъявлял. У него такая особенность – всех врагами считает»

«Вайсфельда в зуме нет с вопросами? Охраняющий хоккейные ворота в рай ничего не хочет задать?» Разин после победы над «Нефтехимиком»

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