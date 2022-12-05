Разин о критике со стороны экспертов: «Лучший ответ тренера – результат игры его команды»

высказался о критике со стороны экспертов.

«Историю с Кравецем и Плющевым комментировать не буду. Всем, кому надо, я уже ответил, поэтому вступать сейчас в такую полемику мне не нужно.

Могу лишь сказать, что лучший ответ тренера критикам – это результат игры его команды», – сказал главный тренер .

Вайсфельд ждет извинений от Разина из-за телеграма: «Позвонил ночью, матом претензии предъявлял. У него такая особенность – всех врагами считает»

«Вайсфельда в зуме нет с вопросами? Охраняющий хоккейные ворота в рай ничего не хочет задать?» Разин после победы над «Нефтехимиком»