«Северсталь» проиграла 4 матча подряд – все с разницей в одну шайбу. На 5 очков увеличился отрыв от 8-го места на Западе

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«Северсталь» проиграла четвертый матч подряд в Фонбет чемпионате КХЛ.

Команда тренера Андрея Разина уступила «Витязю» (2:3) в игре регулярного чемпионата, пропустив решающую шайбу на 59-й минуте в третьем периоде.

До этого череповчане проиграли «Авангарду» (1:2), «Сибири» (2:3) и СКА (3:4 ОТ).

Таким образом, находящийся на восьмом месте «Витязь» оторвался на пять очков от «Северстали» в таблице Западной конференции. В подмосковного клуба в активе 40 баллов, у череповчан – 35.

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