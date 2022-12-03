«Северсталь» проиграла 4 матча подряд – все с разницей в одну шайбу. На 5 очков увеличился отрыв от 8-го места на Западе

«Северсталь» проиграла четвертый матч подряд в Фонбет чемпионате .

Команда тренера уступила «Витязю» (2:3) в игре регулярного чемпионата, пропустив решающую шайбу на 59-й минуте в третьем периоде.

До этого череповчане проиграли «Авангарду» (1:2), «Сибири» (2:3) и СКА (3:4 ОТ).

Таким образом, находящийся на восьмом месте оторвался на пять очков от в таблице Западной конференции. В подмосковного клуба в активе 40 баллов, у череповчан – 35.